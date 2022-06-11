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Сербія офіційно підтвердила затримання ексначальника внутрішньої безпеки СБУ Наумова

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Сербія офіційно підтвердила затримання ексначальника внутрішньої безпеки СБУ Наумова
Міністерство внутрішніх справ Сербії повідомило про затримання громадянина України А.М. (1982 року року народження), якого підозрюють у відмиванні грошей. Сербські медіа уточнюють, що йдеться про Андрія Наумова, колишнього керівника відділу внутрішньої безпеки в Службі безпеки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Разом з А.Н. затриманий громадянин Німеччини А.А. (1986 року народження), який був його водієм.

Чоловіків затримали на кордоні з Північною Македонією. В машині, якою вони їхали виявлено 600 тисяч євро, 125 тисяч доларів та принаймні два цінні смарагди. Згідно із законом, їм призначили попереднє увʼязнення строком на 48 годин. Відтак мають постати перед слідчим суддею.

Громадянин України, як повідомляють медіа, не бажав звернутися за допомогою до консульства України, хоча має таке право. Сербські оглядачі припускають, що Наумов буде намагатися "торгувати" з сербськими службами, оскільки він володіє великою кількістю важливої інформації щодо українських внутрішніх справ. Припущення базуються на тому, що сербський міністр внутрішніх справ Александар Вулин тісно співпрацює з МВС Російської Федерації й виступає за розширення стосунків з Москвою в ланці безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексгенерала СБУ Наумова затримали в Сербії за спробу перевезти валюту й коштовності, - ЗМІ

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Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Баканов не хочет объясниться перед гражданами Украины по этому поводу? Что за мусор он поназначал на высокие должности и на каком основании, и что будет если Наумов окажется в Рашке вместе со всеми своими секретами?
  • Сергей Гусаченко fe44ea74
    Генерал СБУ пышной наружности не выпуская из рук два чемодана с деньгами не смог пройти рамку металлодетектора....
    Немного для справки: Після 2019 році Наумов прийшов на роботу до СБУ. Працював начальником головного управління внутрішньої безпеки. Точної дати прийому на роботу немає, оскільки дані засекречені.
    Возникает один вопрос: чьи это деньги и драгоценности генерал как такой жирный кабанчик через узкую калитку загона пытался вытащить из Украины? И как он прошел нашу таможню?
  • Roman Romal
    а тіпєрь, і студію, ХТО робив подання на призначення, ХТО призначав, затверджував, ХТО проводив і чи проводив спецперевірки????

    Родіна далжна знать хєроєв!!!!
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