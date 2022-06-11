Сербія офіційно підтвердила затримання ексначальника внутрішньої безпеки СБУ Наумова

Міністерство внутрішніх справ Сербії повідомило про затримання громадянина України А.М. (1982 року року народження), якого підозрюють у відмиванні грошей. Сербські медіа уточнюють, що йдеться про Андрія Наумова, колишнього керівника відділу внутрішньої безпеки в Службі безпеки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Разом з А.Н. затриманий громадянин Німеччини А.А. (1986 року народження), який був його водієм.

Чоловіків затримали на кордоні з Північною Македонією. В машині, якою вони їхали виявлено 600 тисяч євро, 125 тисяч доларів та принаймні два цінні смарагди. Згідно із законом, їм призначили попереднє увʼязнення строком на 48 годин. Відтак мають постати перед слідчим суддею.

Громадянин України, як повідомляють медіа, не бажав звернутися за допомогою до консульства України, хоча має таке право. Сербські оглядачі припускають, що Наумов буде намагатися "торгувати" з сербськими службами, оскільки він володіє великою кількістю важливої інформації щодо українських внутрішніх справ. Припущення базуються на тому, що сербський міністр внутрішніх справ Александар Вулин тісно співпрацює з МВС Російської Федерації й виступає за розширення стосунків з Москвою в ланці безпеки.

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