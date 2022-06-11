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Російські агресори завдали ракетного удару по Тернопільській області

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Російські агресори завдали ракетного удару по Тернопільській області
Ввечері 11 червня російські окупанти завдали ракетний удар по Чортківському району Тернопільської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав керівник Тернопільскої ОВА Володимир Труш. 

Він зазначив: "Жителі Тернопільщини, залишайтесь в укриттях. Не знімайте, не фотографуйте та не коментуйте в соцмережах наслідки вибухів.

Наші спеціалісти вже працюють в Чортківському районі. Триматиму вас вкурсі щодо ситуації в області".

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Топ коментарі

  • olele
    ...і тепер заховатися ніде - бо прилітає скрізь
    кожен живе сьогодні так, як проголосував позаторік

  • Aleksiey Ykropovich
    Рашисска мразота!
  • Анатолий К 65c6a92d
    Кацапи, звісно потвори. Вони нелюди, також відомо ще з 1169 року. Але, що сьогодні наробили українці, коли під час війни, повіривши російській і маланській пропаганді вибрали такого собі "какая разніуа", дії якого весь час чомусь ідуть на користь ворога та і оточення його - колишні регіонали, які давили майдан. Мало вам "барига" залишив ЗРК і те вилучили слури засрашки. Захистив вас Вова? Ржьотє, чи вже не смішно?
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