Російські агресори завдали ракетного удару по Тернопільській області
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Ввечері 11 червня російські окупанти завдали ракетний удар по Чортківському району Тернопільської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав керівник Тернопільскої ОВА Володимир Труш.
Він зазначив: "Жителі Тернопільщини, залишайтесь в укриттях. Не знімайте, не фотографуйте та не коментуйте в соцмережах наслідки вибухів.
Наші спеціалісти вже працюють в Чортківському районі. Триматиму вас вкурсі щодо ситуації в області".