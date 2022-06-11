Російські агресори завдали ракетного удару по Тернопільській області

Ввечері 11 червня російські окупанти завдали ракетний удар по Чортківському району Тернопільської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав керівник Тернопільскої ОВА Володимир Труш.

Він зазначив: "Жителі Тернопільщини, залишайтесь в укриттях. Не знімайте, не фотографуйте та не коментуйте в соцмережах наслідки вибухів.

Наші спеціалісти вже працюють в Чортківському районі. Триматиму вас вкурсі щодо ситуації в області".

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