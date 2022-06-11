Обмеження на ввезення ліків російського та білоруського виробництва не спричинить дефіциту, - МОЗ

Ухвалений закон про обмеження чи скасування реєстрації на лікарські засоби, хоча б один етап вироблення яких відбувався в Росії чи Білорусі, не спричинить дефіциту препаратів в аптеках.

На цьому наголосив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Закон про обмеження обігу ліків, виготовлених у Росії та Білорусі, спрямований на зниження рівня податків, що надходять до бюджетів цих країн та фактично фінансують війну. Тобто він здебільшого стосується бізнесу і точно не покликаний знизити якість лікування і життя українських пацієнтів", - пояснює Комаріда.

Так, не обмежуватиметься обіг інноваційних лікарських засобів та біоподібних препаратів, наприклад, інсуліну.

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"Варто зазначити, що українці не отримують препарати російського виробництва вже давно. Тому дефіциту ліків ми не очікуємо, навіть навпаки: я впевнений, що нове законодавство стимулюватиме українських виробників до виготовлення нових препаратів. Щодо будь-яких спекуляцій чи маніпуляцій, що стосуються виправдання наявності генеричних ліків, виготовлених у Росії, в українських аптеках - то на них слід реагувати жорстко", - відзначив перший заступник міністра.

Окрім того, йдеться у повідомленні пресслужби, міністерство винесло критерії для скасування реєстрації ліків, виготовлених у Росії чи Білорусі, на громадське обговорення та готове працювати з усіма зауваженнями.

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