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Шольц має намір у червні відвідати Україну разом з Макроном і Драгі, - Bild

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Шольц має намір у червні відвідати Україну разом з Макроном і Драгі, - Bild
Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує відвідати Україну вже в червні. Може відбутися спільний візит з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За даними видання, урядові кола Франції та України мають конкретні плани поїздок, які припускають, що лідери трьох країн приїдуть до Києва перед самітом "Великої сімки, який пройде 26-28 червня.

Bild зазначає, що Париж і Берлін вже деякий час ведуть переговори про спільний візит до Києва. При цьому Макрон пропонував поїздку тільки після парламентських виборів у Франції, які пройдуть 12 червня. І йому належить ідея взяти в поїздку італійського прем'єра Драгі.

Видання пише, що Шольц, Макрон і Драгі хочуть своєю поїздкою показати знак європейської єдності.

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Топ коментарі

  • Antimoskal Antimoskal
    На хер вони тут потрібні, знову вмовляти щоб ми підкорилися. Три тварюки...пішов такий еєс на хер... Слава України та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
  • Sophia-Maria Duglass
    Четвёртый месяц в Европе убивают детей , а Шольц Макрон Драги продолжают торговать с убийцей
  • klhlhhhhhhhhhhhkf
    Дайте вгадаю - будуть вмовляти Україну поступитись територіями, щоб зберегти обличчя *****.
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