Офіційного рішення Іспанії щодо надання Україні танків Leopard може не бути, - Der Spiegel

Уряд Іспанії розглядає можливість відправки в Україну 40 танків Leopard 2.

Однак, згідно з інформацією Business Insider з німецьких урядових кіл, ймовірна пропозиція з Мадрида, очевидно, значно скоротилася, передає Цензор.НЕТ. Зараз, за ​​словами людей, знайомих з процесом, буде надано не більше десяти танків. І навіть ця цифра є неточною, оскільки машини мають бути спочатку відновлені, що займе кілька місяців.

В будь-якому випадку цю доставку Іспанія має узгодити з урядом Німеччини. Переговори з цього приводу тривають, але офіційної заявки ще не надходило.

За даними Der Spiegel, німецький уряд заблокував передачу Україні танків Іспанією. Вказується, що якби Берлін погодився, то це був би перший раз, коли член НАТО поставив бойові танки Україні.

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Але, за даними берлінських урядових кіл, наразі іспанці відступили. Схоже, що опубліковані ЗМІ наміри не були узгоджені офіційно. Також уряд Німеччини попереджав іспанців у телефонних дзвінках, що цей крок буде відхиленням від неформальної домовленості західних союзників не постачати Києву танки.