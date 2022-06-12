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Це не заслуговує на те, щоб бути новиною, - Брінк про слова Байдена, що Зеленський ігнорував інформацію про російське вторгнення

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Це не заслуговує на те, щоб бути новиною, - Брінк про слова Байдена, що Зеленський ігнорував інформацію про російське вторгнення
Історія з заявою президента США Джо Байдена щодо реакції українського лідера Володимира Зеленського на попередження щодо загрози війни не заслуговує на те, щоб бути новиною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна сказала посол США в України Бріджит Брінк.

"Це не заслуговує на те, щоб бути новиною. Росія намагається знищити українську націю та її культуру, Сполучені Штати не залишаться осторонь і не дозволять цьому статися. Президент Зеленський та народ України надихнули світ своєю хоробрістю та стійкістю, показавши світові, що Україна ніколи не буде підкорена Росією", - наголосила дипломат.

Посол запевнила, що Байден "дуже поважає" Зеленського за його лідерство, яке той продемонстрував протягом війни з Росією.

"Сполучені Штати вже надали 5,3 мільярда доларів допомоги у сфері безпеки, у тому числі 4,6 мільярда доларів після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення у лютому, щоб дати Україні можливість захистити себе, та разом із нашими союзниками та партнерами ми продовжуватимемо підтримувати Україну", - заявила Брінк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський ігнорував наші попередження про вторгнення Росії, - Байден

Нещодавно американське агенство Bloomberg опублікувало матеріал із заявою Байдена, в якій він стверджує, що Зеленський нібито не звертав уваги на попередження Вашингтону про те, що Росія готується вторгнутися в Україну в лютому.

"Я знаю, що багато хто вважав, що я, можливо, перебільшую, але я знав, і ми мали дані для підтвердження, що він (Путін - ред.) збирався перетинати кордон. Не було жодних сумнівів. І Зеленський не хотів цього чути, як і багато інших", - цитувало Байдена агенство Bloomberg.

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Топ коментарі

  • Amber
    Почему Байден влепил ЗЕбильной падали правду в очи? Он считает, что на часі очищаться от гнид

    Просто Байдену POHUY на "неначасівців".
    Он, наверное, просто этот наш фисьбук с подоляковско-люськиной мерзотой не читает.
    А может, он просто понимает, почему ЗЕленая тварь не избавляется от ФСБшных кротов. И понимает, насколько от этого зависит перемога.
    Он ведь дал возможность ему отмыться от гебнявого шлейфа. Но этот маленький ЗЕлупенский ***** решил, что дЕрьмак - важнее
    Ну а как же еще, если все информационное поле оказалось у них в руках? Если в телевизоре и в фисьбуке толпы топовых ЛОМов вылизывают ему сраку с яйцями, и даже не боятся выкладывать новость о том, что больше 100 дней войны хранили в тумбочке клистроны для ПВО.
    И сегодня ЗЕлене лайно, по сути, ответил дядьке Байдену на требование избавиться от ФСБшного дЕрьмака: "да, я тоже фсбшник, и что ты мне сделаешь?".
    И первое, что делает Байден - начинает потихоньку озвучивать то, что и так было известно.
    И это - только первая ласточка.

    Будут и другие.
    Бо у него считают, что на часі очищаться от гнид ‼️‼️‼️
    А.Зекиров
  • Анатолий К 65c6a92d
    Дійсно Володя своєю дупістю і стійкістю зарив всі оборонні гроші в дороги і похоронив назавжди ракетні програми. А зараз він в бункері -герой, не голений, у чистому військовому вбранні, яке йому не соромно одягати після 4-х відкосів від повісток, а нарід, який за нього проголосував сидить під бомбами і ракетами, яких немає чим збивати. А це відбулося тому, що нарід дуже вумний.
  • Ben23
    Это потрясающе: Президент Украины проигнорировал предупреждение о готовящейся полномасштабной войне, фактически сознательно саботировал выполнение своего главного конституционного обязательства, впустил в страну кучу диверсантов, просрал оборону Херсона и Мариуполя и т.д. и все просто пожимают плечами. Не удивлюсь, если его ещё и на второй срок выберут.
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