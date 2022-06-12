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Почався фінал великого дипломатичного марафону, в якому ми з ЄС в одній команді, - Зеленський

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Почався фінал великого дипломатичного марафону, в якому ми з ЄС в одній команді, - Зеленський
Почався фінальний етап великого дипломатичного марафону, в якому разом з Європейським Союзом ми в одній команді, і цій команді належить виграти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Сьогодні почався фінальний етап великого дипломатичного марафону, який має завершитися за півтора тижня. І ми насправді в цьому марафоні разом з Європейським Союзом – в одній команді, і цій команді належить виграти. Вже скоро отримаємо відповідь щодо статусу кандидата для України. Я переконаний, що це рішення може посилити не тільки нашу державу, а й увесь Євросоюз", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершення роботи з надання оцінки щодо заявки України на вступ до ЄС очікується до кінця наступного тижня, - фон дер Ляєн

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Топ коментарі

  • Voc Vox
    Чорновіл: "за рік до вторгнення Байден пропонував Зеленському значну воєнну підтримку, щоб зупинити Путіна, але за це вимагав здати російських кротів: Єрмака та інших". У Зе був вибір: війна або Єрмак. Що було далі, ви знаєте.
    Зеленський ти повинен зд0хнути! П.С: Французьки журналісти оприлюднили кадри масових захоронень под Маріуполем. Свежі могили тисяч, і майже всі з них безіменні, стоять тольки таблички з номерами.
    https://twitter.com/i/status/1535638046636396544
  • Voc Vox
    гнида-зэ забивал баки лохторату с одной единственной целью -протянуть до наступления параши и сдать Украину 16.02.22
  • Olga Mansika
    Питання до Зелі-чому Коля Котлєта шариться по світу?Що воно загубило в Празі?На Закарпатті вже у всіх ганделиках засвітився,тепер поперся за кордон шлятись.Чого воно лазить по Чехії і позорить Україну?"Марафонець" пліснявий
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