Протягом 11 червня на південному напрямку знищено 13 окупантів, 1 танк, 5 автівок та 3 польових склади боєприпасів, - ОК "Південь"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіійному фейсбуці Командування.
У повідомленні зазначається: "Підсумовуючи сто восьму добу героїчного протистояння українців російському воєнному вторгненню, зазначу, що ворог продовжує ведення бойових дій по зайнятому рубежу оборони.
Обстановка в районі ведення бойових дій напружена. З метою стримування наших військ, противник обстрілює наші позиції та намагається вести контрбатарейну боротьбу.
Разом з тим, вчергове вдарив реактивною системою залпового вогню "Ураган" по передмістю Миколаєва, продовжуючи вогневий та психологічний тиск на цивільне населення.
Протягом доби авіацією наших Повітряних сил нанесено три авіаційних удари по складах боєприпасів та скупченню ворожої техніки.
Ракетно-артилерійськими та іншими підрозділами в результаті виконання вогневих завдань відмінусовано зі списків особового складу 13 рашистів. Зменшено кількість озброєння рашистів на 1 танк, 5 автівок і 3 польових склади боєприпасів на Херсонщині.
Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі збільшилось на 2 великих десантних кораблі. Отже зберігається загроза від 40 крилатих ракет та готовності до дій 4 ВДК.
В одному з сіл Одеського району, нехтуючи встановленими обмеженнями, під час купання в морі в результаті вибуху невідомого предмета загинув 50-річний голова родини на очах у дружини, сина та товариша.
Цей випадок, нажаль є красномовним підтвердженням небезпеки купання та іншого способу використання прибережних вод.
Не варто забувати й про те, що силами оборони вжито заходів протидії. Тож, південні узбережжя сьогодні – це не зони відпочинку, а лінія захисту від ворога, отже - і зона небезпеки.
Нагадуємо, що в рамках забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку, здійснення заходів правового режиму воєнного стану, заборонено вихід з об’єктів базування та від берега, використання й пересування маломірних плавзасобів в Дністровському лимані і на вході в нього, на річках Дністер та Турунчук, а також в українській частині Кучурганського водосховища. Наближення на відстань до 100 м та прохід під мостами через Дністровський лиман та річку Дністер суворо заборонено".