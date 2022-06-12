Французькі експерти допомагають Україні розслідувати злочини окупантів на Чернігівщині, - Венедіктова

Експерти з Франції допомагають Україні в розслідуванні злочинів російських окупантів у Чернігівській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення генерального прокурора України Ірини Венедіктової.

За її словами, команда Національної жандармерії Французької Республіки (IRCGN) прибула в Україну ще в середині квітня на кілька тижнів, але затрималися майже на 2 місяці.

"На зміну судмедекспертам та спеціалістам з ДНК-аналізу прибула делегація експертів іншої спеціалізації: моделювання за допомогою дрона, балісти, вибухотехніки, а також спеціалісти із застосування зброї масового ураження. Вони працюють у Чернігівській області та проводять дослідження у місцях руйнувань внаслідок обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Також сторони обговорили співпрацю у сфері розслідування загибелі та поранення французьких журналістів.

"Ці воєнні злочини мають бути покарані і ми готові спільно зробити все для цього", - додала Венедіктова.

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