Ворожий флот у Чорному морі збільшився на два великі десантні кораблі, - ОК "Південь"

У Чорному морі біля українських берегів Росія посилила флот двома великими десантними кораблями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".

При цьому зберігається загроза від 40 крилатих ракет.

"Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі збільшилося на два великі десантні кораблі. Зберігається готовність до дій чотирьох десантних кораблів РФ", - йдеться в повідомленні.

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