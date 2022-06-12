Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Ворожий флот у Чорному морі збільшився на два великі десантні кораблі, - ОК "Південь"

19 25446
Ворожий флот у Чорному морі збільшився на два великі десантні кораблі, - ОК "Південь"
У Чорному морі біля українських берегів Росія посилила флот двома великими десантними кораблями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".

При цьому зберігається загроза від 40 крилатих ракет.

"Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі збільшилося на два великі десантні кораблі. Зберігається готовність до дій чотирьох десантних кораблів РФ", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росія розгорнула в Тихому океані понад 40 бойових кораблів - проводить навчання

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Микола Мазуренко
    Турки пропустили, чи на парашутахспустили? Де деталі цього висєра?
  • Вячеслав Crane
    Так почему бы об этом прямо не написать, конечно, если это так.
    ОК "Південь" играет в загадочность своими экзотическими формулировками.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Мацквє скучна і адінока на днє...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини