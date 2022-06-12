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РФ погрожує Польщі відповіддю за нарощування сил НАТО

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РФ погрожує Польщі відповіддю за нарощування сил НАТО
У Міністерстві закордонних справ Росії пригрозили Польщі за нарощування сил Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Глава департаменту МЗС Росії зі зв'язків з Європою Олег Тяпкін заявив, що реакція Москви на нарощування сил НАТО в Польщі буде співмірною.

"Реакція, як завжди, буде співмірною і адекватною, спрямованою на нейтралізацію потенційних загроз безпеці Російської Федерації", - йдеться в його повідомленні.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Лякати їжака голою смердючою обісраною дупою-ісконная лапатная скрєпа...
  • Nov
    Давайте, нападайте уже на страну НАТО, трусливые вояки и насильники над детьми и мирным безоружным населением, не ссыте)
  • Garry Grant
    "Адекватна реакція" по кацапські-це напевне чергове село на Донбасі розбомбить.
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