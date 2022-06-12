РФ погрожує Польщі відповіддю за нарощування сил НАТО
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У Міністерстві закордонних справ Росії пригрозили Польщі за нарощування сил Північноатлантичного альянсу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Глава департаменту МЗС Росії зі зв'язків з Європою Олег Тяпкін заявив, що реакція Москви на нарощування сил НАТО в Польщі буде співмірною.
"Реакція, як завжди, буде співмірною і адекватною, спрямованою на нейтралізацію потенційних загроз безпеці Російської Федерації", - йдеться в його повідомленні.