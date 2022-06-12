Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 32 150 осіб, 212 літаків, 178 гелікоптерів, 1430 танків та 3484 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 12 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 32 150 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.06 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 32 150 (+100) осіб ліквідовано,

танків - 1430 (+11) од,

бойових броньованих машин - 3484 (+18) од,

артилерійських систем - 715 (+3) од,

РСЗВ - 226 (+4) од,

засоби ППО - 97 (+0) од,

літаків - 212 (+0) од,

гелікоптерів - 178 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 583 (+3),

крилаті ракети - 125 (+0),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2455 (+7) од,

спеціальна техніка - 54 (+0).

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 32 150 осіб, 212 літаків, 178 гелікоптерів, 1430 танків та 3484 броньовані машини 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках", - зазначають у Генштабі ЗСУ.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    груZ-200
    ///
    Титули не рятують: ЗСУ ліквідували ще одного біатлоніста танкового )))


    Одним із ліквідованих українськими військовими рашистів став старший сержант армії рф олексій бакульов, який був чемпіоном світу з танкового біатлону. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача Збройних сил України.

    «У реальному бою проти українських воїнів йому це (чемпіонський титул. - Ред.) не допомогло. Додому, до алтайського села Верх-Уймон, повернувся правильно. Офіційно денацифікований та демілітаризований»
  • Amber
    Бравий кацапський притирок так і не зрозумів за що воював 🤣🤣🤣
  • Alex Alex 3b1a281f
    тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

    ще раз повторюсь:

    раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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