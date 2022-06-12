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Окупанти знищили два з трьох мостів, які ведуть до Сєверодонецька, - Гайдай

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Окупанти знищили два з трьох мостів, які ведуть до Сєверодонецька, - Гайдай
Окупанти кидають всі сили, аби "відрізати" Сєверодонецьк.

Про це інформує глава ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація у Сєверодонецьку вкрай важка. Рашисти вночі зруйнували другий міст, що веде до обласного центру, прямо зараз орки масово обстрілюють з артилерії останній третій шляхопровід до міста. Росіяни кидають всі сили, аби "відрізати" Сєверодонецьк. Наступні два-три дні будуть показовими.
Не виключаємо наступи і на інших напрямках, а саме траса "Лисичанськ-Бахмут", яку росіяни намагаються взяти під котроль", - йдеться в повідомленні.

За словами Гайдая, промзону Сєверодонецька контролюють українські війська, але територія заводу "Азот" постійно обстрілюється.

"Інформація про блокування хімзаводу - маячня. У Рубіжному наші накрили командний пункт чеченців - кількість кульків уточнюємо Окрім того, за останні дні маємо ще дві подібні "вечірки": стадіон з вагнерівцями у Кадіївці та смертельну нараду у Сєвєродонецькому ПК Хіміків", - підсумував він.

Також читайте: Внаслідок обстрілу окупантами у Лисичанську загинула жінка, - Гайдай. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    По ходу всі ці прильоти в штаби кадирівців, вагнерівців, сепарів-колаборантів та інші "суттєві втрати" окупантів за добу у підсумку відобразились у сумі "100 орків" на всю лінію фронту в зведенні ГШ?
    Це ж зрозуміло, що утримання Сєверодонецька є наразі політично, а не військово вмотивованим питанням.
    Так само як і максимально довге утримання Маріка будь-якою ціною.
    Адептам секти "вони стримували значні сили ворога, що дозволило..." скажу, що захісники Маріка у кількості 3,5-4,5 тисяч вмотивованих бійців набагато краще стримували б сили ворога на будь-якому іншому напрямку, якби не були в оточенні, тобто - мали б підвіз *********** і техніки, своєчасну медичну допомогу, їжу та воду і не думали, як ще зберегти цивільних, що сиділи поруч з ними у підвалах Азовсталі...
  • Ан Мур
    Тарас Чорновіл: "Введення Іноземного Легіону в Сіверськодонецьк за наказом керівника ГУР Буданова лише для картинки успішної бойової операції та визволення міста під візит Зеленського. Операція явно не в стилі ЗСУ та Залужного. Зараз там значні втрати, гинуть і легіонери. Рашисти через своїх маріонеток нахвалялися, що заблокували на "Азоті" 300 наших бійців. Поки це схоже на брехню, принаймні, Гайдай спростовує. Але, якщо іноземні бійці там попадуть у полон, матимемо дуже негативне й трагічне шоу рашистського театру абсурду проти України. На кожну загибель легіонера буде наростати негативний резонанс у відповідних країнах. Сьогодні міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підтвердив смерть чеського добровольця. Ще пару днів тому сам легіон уже повідомляв про 4 загиблих.
    Чи не забагато втрат і проблем заради тупого піару для Zеленського?"
  • Foma
    Чи є шляхи забезпечення оборонних дій. Чи знов дадуть створити котел,й здадуть захисників??
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