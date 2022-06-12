Ракетний удар по Тернопільщині: Постраждали 22 особи, зокрема 12-річна дитина

Внаслідок ракетного удару по Чорткову на Тернопільщини постраждали 22 особи.

Про це під час брифінгу повідомив очільник ОВА Володимир Труш, інформує Цензор.НЕТ.

Вчора, в 21:46 на Тернопільщину було здійснено ракетний обстріл, місто Чортків. Було чотири прильоти. Попередньо всі ракети вилетіли з акваторії Чорного моря. Зруйновано частину військового об'єкту, а також цивільних. Постраждали 4 п'ятиповерхових будинки з цивільним населенням. Жертв наразі немає, постраждали 22 особи. Їх було госпіталізовано та надано медичну допомогу", - зазначив він.

За словами глави ОВА, серед постраждалих є дитина 12 років.

Стан майже всіх постраждалих задовільний, частина з них перебуває в лікарні.

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