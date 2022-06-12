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Ракетний удар по Тернопільщині: Постраждали 22 особи, зокрема 12-річна дитина

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Ракетний удар по Тернопільщині: Постраждали 22 особи, зокрема 12-річна дитина
Внаслідок ракетного удару по Чорткову на Тернопільщини постраждали 22 особи.

Про це під час брифінгу повідомив очільник ОВА Володимир Труш, інформує Цензор.НЕТ.

Вчора, в 21:46 на Тернопільщину було здійснено ракетний обстріл, місто Чортків. Було чотири прильоти. Попередньо всі ракети вилетіли з акваторії Чорного моря. Зруйновано частину військового об'єкту, а також цивільних. Постраждали 4 п'ятиповерхових будинки з цивільним населенням. Жертв наразі немає, постраждали 22 особи. Їх було госпіталізовано та надано медичну допомогу", - зазначив він.

За словами глави ОВА, серед постраждалих є дитина 12 років. 

Стан майже всіх постраждалих задовільний, частина з них перебуває в лікарні. 

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Топ коментарі

  • Rash VM
    Бабо ти далека, іди бульбу чисть на кухню. Я би і сам так хотів, але не хочу строчити тобі і дарма витрачати час на пояснення
  • afuster25
    Навiщо, щоб потiм на чергових виборах президента мудрий нарiд вибрав бойко, киву або шарiя? Що, американцi повиннi жити та працювати тiльки на Petriot для України?
  • Sergii Naushenko
    Цікаво, в якому стані? Вивести з ладу (так само як і перенастроїти на інші частоти) дуже легко, а от відновити дуже складно, та й нема де. Підприємства, здатні їх відновити, майже всі закрити і зруйновані. Говорю як інженер з електронних приладів за фахом
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