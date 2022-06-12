Окупанти заявляють, що вибухи в Бердянську сталися внаслідок "короткого замикання" на електропідстанції

Окупанти Бердянська та їхні спільники стверджують, що вибухи, які на світанку пролунали в місті, були наслідком короткого замикання на електропідстанції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Telegram-канал окупантів та колаборантів "Бердянск. Официально".

"Сьогодні приблизно о 5 ранку на трансформаторній підстанції Бердянська сталося коротке замикання, внаслідок якого спалахнув і вийшов з ладу один із трансформаторів.

Екстрені служби оперативно загасили пожежу.

На цей час частина абонентів міста перебувають без електропостачання, яке буде відновлено найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

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