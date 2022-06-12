Унаслідок ворожих обстрілів за минулу добу на Миколаївщині поранено 9 мирних жителів, - облрада
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Під обстрілами Миколаївський та Баштанський райони.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.
"Під обстрілами Миколаївський та Баштанський райони - Широківська, Березнегуватська, Куцурубська громади.
Загалом, за минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 9 людей. Дітей серед постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що всіх постраждалих доставлено до медичних закладів, вони отримують необхідну допомогу.
"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях перебуває 261 громадянин, що постраждав від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 78 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - додала Гамазєєва.