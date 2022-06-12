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Унаслідок ворожих обстрілів за минулу добу на Миколаївщині поранено 9 мирних жителів, - облрада

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Унаслідок ворожих обстрілів за минулу добу на Миколаївщині поранено 9 мирних жителів, - облрада
Під обстрілами Миколаївський та Баштанський райони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

"Під обстрілами Миколаївський та Баштанський райони - Широківська, Березнегуватська, Куцурубська громади.

Загалом, за минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 9 людей. Дітей серед постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всіх постраждалих доставлено до медичних закладів, вони отримують необхідну допомогу.

"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях перебуває 261 громадянин, що постраждав від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 78 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - додала Гамазєєва.

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