Унаслідок ворожих обстрілів за минулу добу на Миколаївщині поранено 9 мирних жителів, - облрада

Під обстрілами Миколаївський та Баштанський райони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

"Під обстрілами Миколаївський та Баштанський райони - Широківська, Березнегуватська, Куцурубська громади.



Загалом, за минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 9 людей. Дітей серед постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що всіх постраждалих доставлено до медичних закладів, вони отримують необхідну допомогу.



"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях перебуває 261 громадянин, що постраждав від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 78 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - додала Гамазєєва.

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