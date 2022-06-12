"Довіра обіцянкам Путіна без надійних і ефективних військових гарантій була б самогубством для України", - німецький міністр Оздемір щодо зернових коридорів

Україна не може розраховувати на те, що президент РФ Володимир Путін дотримається свого слова та гарантуватиме безпечний прохід для суден зерном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір під час візиту до Києва.

Москва натякнула на можливість, що Кремль надасть безпечний прохід українським зерновозам через Чорне море в обмін на пом'якшення санкцій Заходу.

Виступаючи після зустрічі зі своїм українським колегою Миколою Сольським, Оздемір сказав, що поділяє скептицизм України щодо обіцянок Росії.

"Довіра обіцянкам Путіна без надійних і ефективних військових гарантій була б самогубством для України", - сказав він.

Після візиту до Польщі 7-8 червня німецький міністр вирушив до Києва, щоб обговорити допомогу Україні та безпечні маршрути експорту продуктів харчування.

"Поки Путін блокує морський шлях, нам потрібно використовувати та посилювати всі доступні альтернативи: дороги, залізниці та Дунай", - наголосив Оздемір, додавши, що Німеччина "не відступиться" у цьому питанні.

Щоб активізувати зусилля вивезення української пшениці з країни через Дунай, міністр пообіцяв нові кошти для фінансування розширення лабораторних потужностей в Ізмаїлі, розташованому на березі річки неподалік румунського кордону, щоб мінімізувати час обороту суден на кордоні.

Проте будь-яке рішення, крім відкриття торгових шляхів через Чорне море, є "другим або третім найкращим рішенням", сказав Оздемір, наголосивши, що навіть за максимального використання "залізничний, автомобільний або річковий транспорт не вирішить цієї проблеми".

"Головне питання - допомогти Україні знову стати суверенною та незалежною та повернутися на світові ринки", - додав Оздемір.

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