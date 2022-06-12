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Путін намагається знищити культуру України, - Байден

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Путін намагається знищити культуру України, - Байден
Російський президент Володимир Путін не просто вторгся в Україну. Він хоче знищити незалежну українську культуру, бо вважає, що її просто не існує.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву президента США Джо Байдена під час брифінгу.

"Подивіться, що він (Путін. - Ред.) робить. Він стирає з лиця землі не тільки те, що лишилося. Він знищує всі їхні культурні центри - музеї, школи, пам'ятки. Він намагається знищити культуру України", - заявив Байден.

Своєю чергою він зазначив, що позиція залишитися осторонь і не підтримувати Україну є неприпустимою, а отже, Захід продовжить надавати Україні допомогу навіть попри економічні проблеми.

"Думка, що ми можемо стояти осторонь і дозволити цьому статися, просто неможлива. Неможливо. І тому ми посилили НАТО, і тому ми допомагаємо Україні", - додав Байден.

Також читайте: Байден про можливість територіальних поступок України: Я не збираюсь говорити, що вона має робити

Топ коментарі

  • зебристый кот
    Байден ,возможно скоро расскажет интересное про стрелку в Омане.Очень жду слив шмаркли
  • Right Right 2d264255
    Зеленський зі своїм кварталом також знищував культуру України та насміхався над українською мовою
  • Ksenia VB
    А арестович наполягає на тому, що в нас бідна культура, тому сюди треба перетягнути росіску, і ізик теж.
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