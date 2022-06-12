Жителі Скадовська ігнорують "свята", які влаштовують окупанти, - мер Яковлєв

Окупанти влаштували чергове "свято" у Скадовську.

Про це у фейсбуці повідомив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв, передає Цензор.НЕТ.

"В окупованому Скадовську у п’ятницю відбулося чергове "свято", на якому артистів та охоронців зі зброєю було більше, ніж глядачів. Військові як зазвичай почавили плитку на площі. Шкода тих, хто під ці пісні танцює та приспівує і не розуміє, що буде змушений завжди танцювати під дулами автоматів, якщо навіть в полі зору військових не буде", - написав міський голова.

Він нагадав, що росіяни ніколи не переймалися культурним та духовним розвитком України.

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"Під окупацією можливі лише репресії до тих, хто хоче бути українцем і жити в Україні, написав міський голова. Політичні репресії проти українців під керівництвом КГБ тривали на території радянської України аж до кінця 80-х років минулого століття. Василь Стус, Володимир Івасюк, Василь Симоненко та інші українці загинули за те, що хотіли бути українцями. Відтоді нічого не змінилося. Сьогодні на окупованих територіях гинуть та зникають люди, які хочуть жити в Україні і бути українцями. Викрадення, тортури, вбивства - все це сьогоднішня реальність, зазначив міський голова", - вказав Яковлєв.

Він підкреслив, що розпочалося полювання на мізки людей. Блокується доступ до інформації, поширюється дезінформація, закладається думка, що хай вже буде як є, аби не стріляли. Але історія вчить, що якщо зараз піддатися, то неодмінно потім будуть стріляти по тих, хто хоче бути українцем.

"І вони ще бажають нам мирного неба над головою, по якому раз по раз пролітають російські ракети, несучи смерть та руйнацію в Україну", - зазначив він.

Міський голова закликав не відвідувати заходи, які організовує окупаційна влада під російськими прапорами. Немає що там робити тим, хто хоче жити в Україні, підкреслив міський голова.

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Він запевнив, що ЗСУ поступово витискають ворога з української землі.