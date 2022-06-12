Ракетний удар по Тернопільщині: з-під завалів врятували 12 осіб, зокрема двох дітей, - ДСНС

Дванадцять осіб, серед них двоє дітей, врятували з-під завалів будинків працівники ДСНС після ракетного удару у місті Чорткові на Тернопільщині.

Про це повідомив під час брифінгу начальник Головного управління ДСНС в області Віктор Маслей, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Через ракетний удар по Чорткову внаслідок детонації було пошкоджено газопровід, виникла пожежа. Підрозділи ДСНС у найкоротший термін її ліквідували. Також здійснювалися роботи на завалах із пошуку постраждалих осіб. Врятували 12 осіб, з них двоє дітей. О 00:55 виникла небезпека повторного удару, пошукові роботи призупинили та згодом, орієнтовно о третій годині, пошукові роботи було завершено", - сказав Маслей.

За його словами, зараз рятувальники приступили до другого етапу ліквідації наслідків ракетного обстрілу. На місцях працюють спецслужби, комунальники, волонтери. Триває розбір конструкцій, залишків будівель.

Як сказав на брифінгу начальник обласної поліції Олександр Богомог, за фактом обстрілу ракетами Чорткова порушено кримінальне провадження Службою безпеки України, поліція надає допомогу у документуванні цього злочину, на місці працюють вибухотехніки поліції. Місце події охороняється, на доступах обмежено проїзд транспорту.

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