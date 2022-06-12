Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Ракетний удар по Тернопільщині: з-під завалів врятували 12 осіб, зокрема двох дітей, - ДСНС

15 41911
Ракетний удар по Тернопільщині: з-під завалів врятували 12 осіб, зокрема двох дітей, - ДСНС
Дванадцять осіб, серед них двоє дітей, врятували з-під завалів будинків працівники ДСНС після ракетного удару у місті Чорткові на Тернопільщині.

Про це повідомив під час брифінгу начальник Головного управління ДСНС в області Віктор Маслей, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Через ракетний удар по Чорткову внаслідок детонації було пошкоджено газопровід, виникла пожежа. Підрозділи ДСНС у найкоротший термін її ліквідували. Також здійснювалися роботи на завалах із пошуку постраждалих осіб. Врятували 12 осіб, з них двоє дітей. О 00:55 виникла небезпека повторного удару, пошукові роботи призупинили та згодом, орієнтовно о третій годині, пошукові роботи було завершено", - сказав Маслей.

За його словами, зараз рятувальники приступили до другого етапу ліквідації наслідків ракетного обстрілу. На місцях працюють спецслужби, комунальники, волонтери. Триває розбір конструкцій, залишків будівель.

Як сказав на брифінгу начальник обласної поліції Олександр Богомог, за фактом обстрілу ракетами Чорткова порушено кримінальне провадження Службою безпеки України, поліція надає допомогу у документуванні цього злочину, на місці працюють вибухотехніки поліції. Місце події охороняється, на доступах обмежено проїзд транспорту.

Читайте: Ракетний удар по Тернопільщині: Постраждали 22 особи, зокрема 12-річна дитина

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Dmitro Moroz
    От клятi штати. Паскуди не хотiли будувати зброю, ракети та рити окопи для захисту Украiни.
    Не треба вiдповiдальнicть перекидувати на iнших.
  • Dmitro Moroz
    Кажучи слова класiка "Я вам ничего не должен." Треба дякувати Байдену за те що вiн робить для нас. Та молитися щоб вiн не передумав.
  • Евгений Новиков 5b7f7ed5
    Протиракети нічого не вирішують, це гра в одні ворота. Як тільки у відповідь на обстріли прилетить десяток "Томагавків" во "Уралвагонзаводу" односторонні обстріли одразу припиняться. Але не видно поки прогресу у цьому напрямку, нажаль.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини