Окупанти планують провокаційні обстріли масових заходів до "дня Росії" на Херсонщині, щоб звинуватити ЗСУ, - ОК "Південь"

В зоні оперативного командування "Південь" обстановка напружена, динамічна, але підконтрольна силам оборони. За ніч українські артилеристи знищили самохідну артустановку, самохідну крупнокаліберну гармату артилерії "Піон" і 11 рашистів.

Про це йдеться у зведенні ОК, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що російська армія продовжує укріплення рубежів оборони вздовж лінії зіткнення та психологічний пресинг на мирне населення регіону.

"На окупованій Херсонщині розгорнуто програму святкування так званого дня росії із урочистостями та масовими заходами. Водночас, за наявною інформацією, окупаційні війська готують провокаційні обстріли таких скупчень людей із подальшим звинуваченням Збройних сил України.

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Колаборанти поширюють фейкову інформацію про те, що в Херсоні черга за паспортами рф сягає 4000 осіб. Насправді ж, лише понад 20 посіпак окупаційної влади отримали так звані "квитки на втечу". Решта херсонців свідомо ігнорують примусову паспортизацію рашистів", - уточнюють у зведенні.

Протягом ночі тривали обстріли Куцурубської та Березнегуватської громад Миколаївщини. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами зменшено потужності ворога на самохідну артустановку, самохідну крупнокаліберну гармату артилерії "Піон" і 11 рашистів", - констатують в ОК.

При цьому корабельне угруповання ворожого флоту продовжує блокувати судноплавство й тероризувати мирне населення України загрозами ракетних ударів, не виключаючи й проведення десантної операції.

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В оперативному командуванні закликали зберігати спокій і витримку, не довіряти ворожій пропаганді та бути пильними.