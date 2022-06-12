Путіну все одно, як Росію сприймають на Заході, - глава МЗС Чехії

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відкинув заяву президента Франції Емманюеля Макрона про те, що Росію на чолі з Володимиром Путіним не можна принижувати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

"Росія – агресор, і ми не повинні брати до уваги ні приниження, ні не приниження. Макрон, напевно, не дуже добре розуміється на питанні, Путіну все одно, як Росію сприймають на Заході", — сказав міністр.

Ліпавський додав, що постачання зброї в Україну підтримує безпеку Чехії щодо експансіоністських намірів Росії.

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"Ми можемо зберігати зброю на складі тут або вона може допомогти в Україні", - сказав міністр.

Він додав, що більші та добре оснащені країни ЄС, такі як Німеччина, могли би бути активнішими у постачанні зброї Україні.

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Як повідомлялося, Макрон заявив, що дуже важливо не принижувати Росію, щоб, коли бойові дії в Україні припиняться, можна було знайти дипломатичне рішення, хоча й зазначив, що вважає рішення Путіна почати війну фундаментальною історичною помилкою.

У МЗС України відповіли, що РФ принижує себе сама, а заклики не допустити приниження Росії можуть лише принизити Францію чи будь-яку іншу країну, яка закликатиме до цього.

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