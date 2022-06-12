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Євросоюз стоїть на порозі "історичного рішення" щодо України, - фон дер Ляєн

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Євросоюз стоїть на порозі "історичного рішення" щодо України, - фон дер Ляєн
Європейський Союз стоїть на порозі "історичного рішення" напередодні саміту 23-24 червня, під час якого розглядатимуть питання надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сподіваюся, що за 20 років, згадуючи про ці події, ми зможемо сказати, що вчинили правильно", - сказала вона.

За словами фон дер Ляєн, головний виклик для ЄС полягатиме у тому, щоб за результатами саміту напрацювати спільну позицію, "яка відображатиме масштаб цього історичного рішення".

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    А скількі років поспіль Україна намогається вішати локшину євроатлантичній спільноті про рехворми та антікорупційну боротьбу!!!)))
  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    Она сказала, что это историческое решение и по прошествии лет они не пожалеют о своём решении☝❗
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Олег Леусенко

    @leusenko1

    ·
    3 ч

    Зеленський солодке лиже за чужими текстами про статус України кандидата до ЄС, але мета ЗЕ протилежна. Що хоче Бєня - того бажає Вова. Тотальна корупція, закриття патріотичних телеканалів ніяк не координується із євроінтеграцією. Не вірте словам брехуна, дивіться на його справи.
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