Війська РФ обстріляли Дніпропетровщину, загинула жінка, - ОВА

12 червня російські окупанти обстріляли територію Дніпропетровської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Валентин Резніченко.

"Ворог обстріляв одразу два райони - Синельниківський та Криворізький. У Покровській громаді загинула жінка. Зруйнований будинок.



У Зеленодольській громаді сталося займання у міському парку. Ворог ударив по ньому з "Ураганів". Вогонь рятувальники утихомирили. На щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначив він.

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