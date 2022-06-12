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Росія готує резервні батальйони для розгортання в Україні, - британська розвідка

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Росія готує резервні батальйони для розгортання в Україні, - британська розвідка
Росія продовжує прагнути створити більше бойових підрозділів для розгортання в Україні.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише Цензор.НЕТ.

"В останні тижні, ймовірно, розпочалася підготовка до розгортання третього батальйону у деяких бойових порядках. Більшість бригад зазвичай задіюють в операціях не більше двох із трьох батальйонів одночасно", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що треті батальйони в бригадах найчастіше укомплектовані не повністю - Росії, швидше за все, доведеться покладатися на новобранців чи мобілізованих резервістів для перекидання цих підрозділів в Україну.

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"Одночасне розгортання всіх трьох їхніх батальйонів, ймовірно, зменшить довгострокову здатність формувань відновлювати бойову міць після операцій", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Росія використовує свою перевагу у співвідношенні сил та артилерії, щоб поступово захопити територію у Сєвєродонецьку та навколо нього.

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Топ коментарі

  • Urs
    еще пока не во всех электричках расеи

  • Mykola Trofimenko
    Та де ж вас всіх хоронити то
  • Ireland
    Надіюсь в ЗСУ вистачить ямуніціі щоб перетворити все це свіже м'ясо в вонючий фарш
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