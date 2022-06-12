Україна почала експорт зерна через Румунію та Польщу, - МЗС
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Україна організувала два шляхи експорту зерна і веде переговори щодо третього з країнами Балтії.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік у коментарі Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зараз українське зерно експортується через Румунію та Польщу.
Сенік нагадав, що глобальна продовольча безпека знаходиться під загрозою, оскільки вторгнення росії в Україну зупинило експорт зерна Чорним морем, що спричинило масовий дефіцит та різке зростання цін.
Він повідомив, що Україна веде переговори з країнами Балтії про створення третього коридору для експорту продовольства.
"Ці маршрути не ідеальні, тому що вони створюють певне "пляшкове горло". Водночас ми робимо все можливе, щоб розвинути ці маршрути", – сказав він журналістам на полях Азійського саміту з безпеки в Сінгапурі.