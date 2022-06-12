"Україна стікає кров'ю на ваших очах": Посол Мельник звернувся до уряду ФРН щодо поставки БМП Marder
11 855109
Посол в Німеччині Андрій Мельник звернувся до уряду ФРН з питання чому затягується поставка важкого озброєння для України.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Шановний уряд. Чому ви відмовляєте українській армії в бойових машинах піхоти Marder, які можуть бути негайно поставлені компанією Rheinmetall в той час, як Україна на ваших очах стікає кров'ю на Донбасі? 109 днів винищувальної війни Росії. Чому?" - йдеться в повідомленні.
Раніше гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер повідомив, що концерн займається ремонтом 100 бронетранспортерів Marder.
Кілька БМП Marder можуть бути відправлені в Україну, але "коли й куди" передадуть ці Marder, вирішувати уряду ФРН.