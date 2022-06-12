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"Україна стікає кров'ю на ваших очах": Посол Мельник звернувся до уряду ФРН щодо поставки БМП Marder

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"Україна стікає кров'ю на ваших очах": Посол Мельник звернувся до уряду ФРН щодо поставки БМП Marder
Посол в Німеччині Андрій Мельник звернувся до уряду ФРН з питання чому затягується поставка важкого озброєння для України.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановний уряд. Чому ви відмовляєте українській армії в бойових машинах піхоти Marder, які можуть бути негайно поставлені компанією Rheinmetall в той час, як Україна на ваших очах стікає кров'ю на Донбасі? 109 днів винищувальної війни Росії. Чому?" - йдеться в повідомленні.

Раніше гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер повідомив, що концерн займається ремонтом 100 бронетранспортерів Marder.

Кілька БМП Marder можуть бути відправлені в Україну, але "коли й куди" передадуть ці Marder, вирішувати уряду ФРН.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Мельник-красень. Що би тут не пи#діли про те,що він хам і "взагалі так не можна поводитись". З ким поводитись? Гляньте на цих німців. Це якийсь треш всесвітній.
  • Andrew86
    Да. Это боль и слезы. Так бездарно открыть доступ с Крыма на юг страны... Сегодня днепровская вода наполняет канал и питает оккупантов. Сколько понадобится сил, чтобы вернуть контроль в Херсонской области? Сколько сынов Украины ляжет за освобождение захваченной Херсонщины? Нам не называют виновных, типа, "идет расследование". А разве наша власть признает другие ошибки? Разве не по причине бездарности и коррупции власти гибнут ежедневно свыше ста наших ребят?
  • Gessoyo Pan
    Условия мирного договора.

    1. Создание буферных Народных республик (Краснодарская. Белгородская, Брянская, Курская, Смоленская и т.д.) с гарантией их свободного развития.
    2. Полное ядерное разоружение с выплатой репараций.
    3. Репарации должны включать в себя передачу ядерных материалов на переработку в ядерное топливо для Украины.
    4. Полная демилитаризация России и её нейтральный статус с запретом иметь свои вооруженные силы.
    5. Денацификация России.
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