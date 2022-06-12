Підтримка України у війні є принциповою для Заходу, - президент Фінляндії Нііністе

Західні країни мають продемонструвати стійкість у ситуації, що склалася після військового вторгнення Росії в Україну, і продовжувати підтримку народу України у його боротьбі проти російської агресії. Так сьогодні у фінському місті Култаранта під час спільної пресконференції за підсумками переговорів з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив президент Фінляндії Саулі Нііністе.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на трансляцію цієї пресконференції, що велася на сайті НАТО.

"Ситуація з війною в європейській Україні залишається серйозною. Ми багато говорили про це. На жаль, жоден із нас у цей момент поки не бачить пункту завершення цієї війни. Це є спільною проблемою для всіх європейців і глобальним занепокоєнням", - сказав лідер Фінляндії.

Він зауважив, що одним зі слів, які спадають на думку в цій ситуації, є слово "стійкість".

"Це стійкість народу України, яка проходить крізь найважчий тест, через багато жертв та поранень. Вони (українці – ред.) хоробро воюють, і, схоже, будуть продовжувати боротися. Ми сподівалися, що стійкість Росії буде якимись чином послаблена. На жаль, цього поки не видно. Тоді виникає питання щодо нашої стійкості. Ми всі хочемо допомогти Україні, і я хочу наголосити – ми будемо продовжувати робити те, що розпочали робити", - наголосив Нііністе.

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Він зауважив, що рішення про входження Фінляндії до НАТО, яке було прийнято після початку військової агресії Росії проти України, стало історичною подією і тріумфом фінської демократії. Приєднання до Альянсу підтримав народ, всі партії і політики, над цим рішенням тісно співпрацювали уряд, парламент і президент країни.

"Ми мали можливість обговорити поточну ситуацію (щодо членства Фінляндії в НАТО – ред.). Ми були здивовані позицією Туреччини, але в міжнародній політиці є всі підстави, щоб серйозно сприймати те, про що говорять ваші партнери. Це саме те, що ми маємо намір зробити. Ми перебуваємо в контакті з НАТО, з Анкарою і, будемо сподіватися, наприкінці знайдемо рішення, яке задовольнить усіх", - додав президент Фінляндії.

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