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Європа майбутнього можлива тільки з Україною, - Стефанчук їде до Бельгії агітувати за вступ Києва в ЄС

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Європа майбутнього можлива тільки з Україною, - Стефанчук їде до Бельгії агітувати за вступ Києва в ЄС
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував свій робочий візит до Бельгії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Стефанчука.

"Планую заручитися підтримкою Бельгії на фінальній прямій до саміту ЄС. Моя зупинка - Брюссель. Чекаю зустрічі з главами Сенату і Палати представників Федерального парламенту Бельгії", - написав Стефанчук.

Він наголосив, що працює над наближенням перемоги України і "розумінням того, що сильна Європа, Європа майбутнього можлива тільки з Україною".

Як повідомлялося, в червні Стефанчук вже відвідав з робочими візитами Німеччину, Францію, Нідерланди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС стане переломним на її шляху до перемоги у війні з Росією, - Стефанчук

Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Та да! Європейці побачать того вгодованого хряка - і зрозуміють, що всю їхню допомогу з'їсть він і його партнери по владі. А якщо серйозно, то агітувати Стефанчуку треба не європейців, а власних зелених однопартійців. Адже саме аони своїми діями і бездіяльність не пускають Україну у ЄС. І для цього не потрібно гастролювати по Європі за державний кошт.
  • Борменталь Незабаром
    все, вступ України в ЄС проваленний
  • ЗАПИСКИ СУМАШЕДШЕГО
    Поки не піде зеленомордий фігляр від політики кіна не буде
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