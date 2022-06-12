Європа майбутнього можлива тільки з Україною, - Стефанчук їде до Бельгії агітувати за вступ Києва в ЄС
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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував свій робочий візит до Бельгії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Стефанчука.
"Планую заручитися підтримкою Бельгії на фінальній прямій до саміту ЄС. Моя зупинка - Брюссель. Чекаю зустрічі з главами Сенату і Палати представників Федерального парламенту Бельгії", - написав Стефанчук.
Він наголосив, що працює над наближенням перемоги України і "розумінням того, що сильна Європа, Європа майбутнього можлива тільки з Україною".
Як повідомлялося, в червні Стефанчук вже відвідав з робочими візитами Німеччину, Францію, Нідерланди.