Європа майбутнього можлива тільки з Україною, - Стефанчук їде до Бельгії агітувати за вступ Києва в ЄС

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував свій робочий візит до Бельгії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Стефанчука.

"Планую заручитися підтримкою Бельгії на фінальній прямій до саміту ЄС. Моя зупинка - Брюссель. Чекаю зустрічі з главами Сенату і Палати представників Федерального парламенту Бельгії", - написав Стефанчук.

Він наголосив, що працює над наближенням перемоги України і "розумінням того, що сильна Європа, Європа майбутнього можлива тільки з Україною".

Як повідомлялося, в червні Стефанчук вже відвідав з робочими візитами Німеччину, Францію, Нідерланди.

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