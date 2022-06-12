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Росія сіє хаос, щоб змусити Україну капітулювати, - Резніков

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Росія сіє хаос, щоб змусити Україну капітулювати, - Резніков
Україна ніколи не піде на територіальні поступки Росії. Кремль спеціально сіє хаос, щоб змусити країну капітулювати, але така тактика не працює.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони України Олексія Резнікова The Economist.

Резніков наполягає на тому, що Росія занадто багато пролила українській крові, тому про жодні поступки, тим більше територіальні, не може бути й мови.

"Вони намагаються створити достатньо хаосу, паніки та страху, щоб змусити нас підписати акт про капітуляцію. Це не спрацювало", - говорить він.

За словами міністра, українці далекі від настрою, щоб почати поступатися російським окупантам.

"Ми навіть близько не підійшли до такого настрою", - запевнив Резніков.

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Топ коментарі

  • Светлана Науменко
    Ермак всячески убеждал Зелю, что РФ нападать не будет и ссорил с Западом. Отец Ермака - ГРУшник, друг Козака, и спокойно живет сейчас в москве. Пока Ермак будет "руководить"Украиной - Украина будет идти к капитуляции перед РФ.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    У березні було чітке враження, що хаос сіють Зеля та його офіційна делегація - Агрохімія, Подоляк і О.Чалий (який не В.Чалий!), які літали на берега Прип'яті, а потім в Стамбул, щоб десь посередині, а все інше - переговори по статусу на 15 років (до речі цю делегацію ніхто не розпускав).
    Аж ніт, ти диви, це рашка сіє хаос...
    Добре, що Резніков мені все роз'яснив!
  • Вася Шевченко f77d76ba
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