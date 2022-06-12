Фінляндія не вступатиме в НАТО без Швеції, - Нііністе
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Фінляндія не планує вступати в НАТО окремо від Швеції, якщо проблеми з Туреччиною сповільнять вступ сусідньої країни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.
"Я запевняю, що справа Швеції - наша. Це означає, що ми йдемо далі рука об руку", - заявив фінський президент Саулі Нііністе на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Зазначимо, Столтенберг сьогодні перебуває з візитом у Гельсінкі, щоб обговорити заявку Фінляндії на членство в НАТО.