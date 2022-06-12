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Фінляндія не вступатиме в НАТО без Швеції, - Нііністе

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Фінляндія не вступатиме в НАТО без Швеції, - Нііністе
Фінляндія не планує вступати в НАТО окремо від Швеції, якщо проблеми з Туреччиною сповільнять вступ сусідньої країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.

"Я запевняю, що справа Швеції - наша. Це означає, що ми йдемо далі рука об руку", - заявив фінський президент Саулі Нііністе на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Зазначимо, Столтенберг сьогодні перебуває з візитом у Гельсінкі, щоб обговорити заявку Фінляндії на членство в НАТО.

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Топ коментарі

  • Amber
    Фіни молодці 👍🏼👍🏼👍🏼‼️
  • Зэлэный_Змий
    Фінам (як і шведам) всі серьозні дядьки пообіцяли військовий захист до моменту вступу до НАТО. Їм можна не поспішати. І не вестися на розводи всяких турків.
  • Сергей Гусаченко fe44ea74
    Почем за высер, рашотроллик?
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