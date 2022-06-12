Бюрократія і прагматизм Заходу виявились значно сильнішими, ніж західні цінності, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков вважає передчасною втрату інтересу з боку західних політиків та медіа до труднощів української армії.

Таку думку він висловив у інтерв’ю для британського журналу The Economist, інофрмує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Або світ не зовсім розуміє, що відбувається, або ж він чудово розуміє, але втомився й ладен змиритися з думкою, що українці вмирають щодня. Ми потребуємо допомоги швидко, бо кожен день зволікань вимірюється кров’ю українців.

Я розумію, втома і виснаження – це природня психологічна реакція організму на стрес. У політиків є свої турботи, вони мусять думати про внутрішні проблеми. У лідерів країн є обов’язок думати про наслідки.

Бюрократія і прагматизм Заходу виявились значно сильнішими, ніж західні цінності", - наголосив Резніков.

Міністр додав, що інколи має вільну хвилину, аби проглянути перші шпальти європейських та американських видань. Його непокоїть певна втрата інтересу до України та її незалежності з боку західних журналістів та експертів.

Він додав, що українське військово-політичне керівництво не погодиться на жоден акт капітуляції чи поступатися своїми територіями за наполяганнями Заходу. На думку Резнікова, страх і паніку, зокрема через кризу в галузі продовольства, Росія намагається посіяти навмисно, аби зламати єдність західних партнерів України та схилити Київ підписати невигідний договір про перемир’я.

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Резніков зізнався, що інколи після телефонних розмов з міністрами Франції й Німеччини може "випустити пару" в колі близьких колег і радників, "не добираючи слів" через небажання партнерів пришвидшувати постачання озброєння для України.

Міністр оборони запевняє, що Україна готова відкинути російські окупаційні війська із захоплених територій, як тільки отримає сучасні реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, але нинішніх поставок не достатньо в кількісному стосунку.

Резніков твердить, що українська армія готова повністю перейти на типи озброєння та спорядження за стандартами НАТО впродовж одного місяця, тому, за його словами, сумніви партнерів щодо спроможності українських військових невиправдані.