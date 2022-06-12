"Групи фахівців" з Росії цілеспрямовано грабують українські музеї
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням The Guardian.
Антрополог Браян Деніелс, який працює з археологами, істориками та фахівцями з цифрової обробки зображень, із лабораторії в американському штаті Вірджинія разом з колегами стежили за розграбуванням та знищенням культурних цінностей від початку вторгнення Росії в Україну і виявили закономірності у злочинах, пише видання.
"Зараз є дуже вагомі докази того, що це навмисний крок Росії, коли певні картини та прикраси були … вивезені до РФ", - сказав Деніелс.
Слід крадіжок значною мірою зосереджено на дорогоцінному скіфському золоті. Це старовинні філігранні вироби, які часто зображують тварин. "Ці предмети візуально приголомшують, і зараз так багато повідомлень про крадіжку, що очевидно, що це стратегія", – сказав Деніелс.
За його словами, "українці, звісно, теж дуже зацікавлені в тому, щоб ми склали список вкрадених речей".
Водночас вчений не знає, чи була грошова цінність найважливішим фактором для росіян, чи ж предмети були обрані через їхнє культурне значення. "Можливо, все це є частиною підриву ідентичності України як окремої країни, з претензією на законне володіння Росією усіма їхніми експонатами", – наголосив Деніелс.
Він додав, що крадіжки, як правило, йдуть після допитів музейних зберігачів і наглядачів.
Спроби Росії знайти і вкрасти заховані артефакти в захоплених українських містах стають дедалі рішучішими. "Ми все більше непокоїмося про музейних працівників та співробітників служби безпеки, особливо коли вони опиняються за лінією розташування російських військ", – сказав Деніелс.