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Ердоган має намір обговорити із Зеленським та Путіним питання коридору експорту зерна з України, - турецькі ЗМІ

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Ердоган має намір обговорити із Зеленським та Путіним питання коридору експорту зерна з України, - турецькі ЗМІ
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує обговорити з українським та російським лідерами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним питання експортного коридору зерна,

 Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє турецьке агентство "Анадолу" у Твіттері.

"Президент Туреччини Ердоган заявив, що обговорить питання експортного коридору зерна з російськими та українськими колегами наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна почала експорт зерна через Румунію та Польщу, - МЗС

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Топ коментарі

  • Огусто
  • Валерий Викторович 053e9aad
    **** там обговаривать, турки покупают ворованное зерно у роисси, вот и весь ответ, а зеля собирается еще что то обговаривать с этими чмошниками.
  • VOLVO XC 70
    <******* ВСЕХ С ЗЕРНОМ 1 КГ РАВЕН БМП полт ора ТАНК Пантера... 2 КГ РАВЕН самолету Ф-16 3 КГ РАВЕН КОРВЕТ 4 КГ РАВНО ЭСМИНЦУ.. И ПОШЛИ В ИНОМ СЛУЧАЕ ***** МЫШИ ВСЕ СОЖРАЛИ И ДАВНО......ап погода то на нашей сторону Турция заливает ливнями наводнения грады Франция Германия Италия град ливни бураны Китай залило половину провинций ливнями и градом и селевые потоки... Индия 4 штата под водой.. Иран половина страны утонула и град... Болгария смыло в горах пару областей... Россия ливни и град и пожары.... Венгрия смыло уроожай ливни град наводнения...
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