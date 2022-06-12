Ердоган має намір обговорити із Зеленським та Путіним питання коридору експорту зерна з України, - турецькі ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує обговорити з українським та російським лідерами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним питання експортного коридору зерна,

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє турецьке агентство "Анадолу" у Твіттері.

"Президент Туреччини Ердоган заявив, що обговорить питання експортного коридору зерна з російськими та українськими колегами наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

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