У Лисичанську в результаті російських обстрілів загинула шестирічна дитина, - Гайдай

У Лисичанську в результаті російських обстрілів загинула шестирічна дитина, а у Сєвєродонецьку окупанти зруйнували два мости, третій знаходиться під обстрілами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Лисичанськ рашисти потужно обстрілюють, сьогодні від ворожого вогню загинула шестирічна дитина... Два мости, що ведуть до Сєверодонецька, зруйновані рашистами. Третій – цілий день під обстрілами, він старий і критично аварійний, вантажівки ним пересуватися не можуть – великий ризик обвалу", - написав Гайдай.

За його словами, у разі його руйнування обласний центр буде відрізано.

Також Гайдай зазначив, що із Сєвєродонецька немає евакуації і єдиним варіантом виходу з міста – пішки через уцілілий міст.

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"Ми робимо можливість евакуації з обласного центру з (віцепрем'єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територі) Іриною Верещук. Сподіваємося, що організований вихід із міста стане можливим, але для цього маємо отримати гарантії безпеки", - зазначив глава ОВ.

Крім того, Гайдай повідомив, що важкі бої точаться у Гірській громаді.

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Також, за словами голови військової адміністрації, гуманітарні вантажі щодня завозяться до Лисичанська, а звідти їх машиною забирають в інші населені пункти області.

Гайдай додав, що на території заводу "Азот" у Сєвєродонецьку залишаються близько 500 мирних жителів, із них 40 – це діти. Іноді військовим вдається когось евакуювати.

"Військові готові до будь-якого розвитку подій... загрози оточення наших військ на Луганщині немає", - наголосив він.

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