Росіяни сьогодні обстріляли дві громади на Сумщині

Ворог сьогодні обстріляв з гранатометів дві громади на Сумщині - Миропільську і Білопільську.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Ситуація станом на 21:00 12 червня 2022:

▪️Трохи за 8:30 ранку ворог почав обстріли по території Миропільської громади, 20 пострілів з гранатомета.

▪️ Ближче до 14 години було ще 3 вибухи на території Білопільської громади.

Жертв та руйнувань немає", - сказано в повідомленні.

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