Новини

Сподіваємось, що під час візиту до Києва Шольц виконає обіцянки щодо постачання зброї та вступу України до ЄС, - посол Мельник

3 73338
Сподіваємось, що під час візиту до Києва Шольц виконає обіцянки щодо постачання зброї та вступу України до ЄС, - посол Мельник
Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що очікує від майбутнього візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца до Києва виконання обіцянок щодо постачання зброї та вступу України до Євросоюзу,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання "Spiegel".

"Сподіваємося, під час свого візиту до Києва канцлер нарешті дотримається обіцянок Німеччини щодо постачання зброї та вступу України до ЄС", – сказав Мельник.

Він зазначив, що Україна потребує важкого озброєння, такого як німецькі самохідні артилерійські установки (САУ) PzH 2000 і зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Україна стікає кров'ю на ваших очах": Посол Мельник звернувся до уряду ФРН щодо поставки БМП Marder

"Самі анонси (постачання зброї) не допоможуть нам у війні проти загарбників, тому ми чекаємо від канцлера конкретних дат прибуття зброї, оскільки обіцянки були надані місяці тому", - додав посол.

Він також сподівається, що Шольц разом із президентом Франції Емманюелем Макроном та прем'єром Італії Маріо Драгі нададуть сигнал, що Україна може стати кандидатом на вступ до ЄС.

"Це підняло б бойовий дух українців і чітко показало Росії, що ЄС одноголосно підтримує вільну Україну", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перші гаубиці від Німеччини Україна може отримати приблизно 22 червня, - посол Мельник

Топ коментарі

  • Ревизор
    Да хер там. Эти три импотента едут принуждать Украину сдаться и пойдя на невыгодные условия, прекратить сопротивление.
  • Вася Путлер
    там не только немец приедет. будут еще фрнцуз и итальяней будут крутить бояневтіка перестать стрелять и признать" возвращенные русские территории" Шольц збирається до Києва разом із Макроном і Драгі
  • Сергей Середа
    Зачем эти полумеры?
    Лучше сразу в Северодонецк.
    И пока тяжёлое вооружение не прибудет, не выпускать их оттуда.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини