Україні необхідні сучасні системи протиракетної оборони. Їх постачання було можливим і минулого року, і ще раніше , - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає терором російські ракетні удари по українських містах. На його думку постачання необхідних Україні систем ППО було можливим ще минулого року.

Про це він сказав у своему відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, "Україні необхідні сучасні системи протиракетної оборони. Постачання таких систем було можливим і цього року, і минулого, і ще раніше".

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