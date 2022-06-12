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Україні необхідні сучасні системи протиракетної оборони. Їх постачання було можливим і минулого року, і ще раніше , - Зеленський

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Україні необхідні сучасні системи протиракетної оборони. Їх постачання було можливим і минулого року, і ще раніше , - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає терором російські ракетні удари по українських містах. На його думку постачання необхідних Україні систем ППО було можливим ще минулого року.

Про це він сказав у своему відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, "Україні необхідні сучасні системи протиракетної оборони. Постачання таких систем було можливим і цього року, і минулого, і ще раніше".

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Цинізм і блюзнірство зашкалює,потворна гнида!!!!))
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Тому і були вилучини клістрони??)))
  • игор ємець
    Пошукай їх під асфальтом
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