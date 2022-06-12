Не мав сенсу, - Зеленський відреагував на ракетний удар по Чорткову
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Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по Чорткову Тернопільської області. Росія в черговий раз вдалася до терору.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму зверненні заявив президент Володимир Зеленський.
За його словами, після удару в лікарні досі залишаються 10 осіб.
"Не було жодного тактичного або стратегічного сенсу в цьому ударі. Як і в абсолютній більшості інших російських ударів це терор, просто терор. Серед постраждалих є дівчинка, їй 12 років, вона з Харкова, вона поїхала в Тернопільську область, щоб врятуватися від російської армії. Саме такі факти тепер визначатимуть сприйняття Росії у світі. Не Петро I, не Лев Толстой, а діти, поранені і вбиті російськими ударами", - зазначив Зеленський.