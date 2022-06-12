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Китай стверджує, що не допомагав Росії зброєю у війні проти України, а відносини з Росією є "партнерством", а не "союзом"

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Китай стверджує, що не допомагав Росії зброєю у війні проти України, а відносини з Росією є "партнерством", а не "союзом"
Пекін не допомагав Росії зброєю у війні проти України. А китайсько-російські відносини є "партнерством, а не союзом".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на щорічній конференції з безпеки "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі заявив китайський міністр оборони Вей Фенхе, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

"Дозвольте прояснити щодо України: Китай ніколи не надавав Росії матеріальної підтримки", - сказав Вей, відповідаючи на питання про посилення зв'язків Китаю та РФ.

За словами міністра, китайсько-російські відносини є "партнерством, а не союзом".

"Воно не спрямоване проти будь-якої третьої країни", - сказав Вей, додавши водночас, що відносини та співпраця між КНР та РФ зростатимуть.

Вей Фенхе також повторив традиційну для Пекіна позицію про те, що Сполучені Штати винні в ескалації конфлікту, надаючи Україні зброю і підтримку та організовуючи міжнародні санкції проти Росії.

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Топ коментарі

  • Aleksiey Ykropovich
    Брешуть Китайські мразоти!!!
    Сподіваюсь світ не пожалкує про те що мав бізнес з Китаєм....
  • Алекс Скела
    Еге ж!
    А китайці не підараси, а підори!
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    Вей Фенхе також повторив традиційну для Пекіна позицію про те, що Сполучені Штати винні в ескалації конфлікту, надаючи Україні зброю і підтримку та організовуючи міжнародні санкції проти Росії.-- китайським гейшам рашистського куйла , більше підходить окупація України і геноцид українського народу, на що вони дали добро куйлу перед олімпіадою .Позорні су,,,ари
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