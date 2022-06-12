Китай стверджує, що не допомагав Росії зброєю у війні проти України, а відносини з Росією є "партнерством", а не "союзом"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на щорічній конференції з безпеки "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі заявив китайський міністр оборони Вей Фенхе, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.
"Дозвольте прояснити щодо України: Китай ніколи не надавав Росії матеріальної підтримки", - сказав Вей, відповідаючи на питання про посилення зв'язків Китаю та РФ.
За словами міністра, китайсько-російські відносини є "партнерством, а не союзом".
"Воно не спрямоване проти будь-якої третьої країни", - сказав Вей, додавши водночас, що відносини та співпраця між КНР та РФ зростатимуть.
Вей Фенхе також повторив традиційну для Пекіна позицію про те, що Сполучені Штати винні в ескалації конфлікту, надаючи Україні зброю і підтримку та організовуючи міжнародні санкції проти Росії.