Новини • Війна

Коригувальники вогню окупантів користувались інтернетом "Старлінк" в гуманітарних штабах Луганщини, - Гайдай

27 73380
Коригувальники вогню окупантів користувались інтернетом "Старлінк" в гуманітарних штабах Луганщини, - Гайдай
СБУ підозрює понад 50 мешканців Лисичанська у співпраці з окупантами. Вони користувались інтернетом в гуманітарних штабах, щоб передавати інформацію щодо позиції українських військ ворогу.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"СБУ з поліцейськими провели у Лисичанську комплексну перевірку осіб, з мобільних пристроїв яких, можливо, "зливалась" інформація стосовно наших військових. Показово, що російські агенти передавали дані через супутникову мережу "Старлінк". Саме такі встановлені у всіх наших гумштабах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці перевірили "активність" понад 50 осіб, які занадто жваво ділилися інформацією з російськими телеграм-каналами. Іхні дії могли сприяти розвідувально-підривній діяльності в інтересах РФ.

"Приходили, брали гуманітарку, просили допомогу - отримували її, і не виходячи зі штабу- зраджували Україну", - підкреслив Гайдай. За його словами, СБУ вже виявили канали зв’язку представників окупантів з так званими коригувальниками вогню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителька Бахмута передавала окупантам координати місць дислокації ЗСУ, - Офіс Генпрокурора

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko
    Безуглу перевірте там Чи у неї імунітет, як і у інших "Слуг народу"...
  • Right Right 2d264255
    Пам'ятаю як Ленка скумбрія заохочувала здавати позиції наших військових
  • Urs
    это лайфхак по выявлению колаборантов.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини