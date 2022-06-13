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Ми повинні продовжувати розмовляти з Росією, - Боррель

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Ми повинні продовжувати розмовляти з Росією, - Боррель
ЄС вимушений буде співіснувати з Росією після війни в Україні і для цього мають бути канали комунікації.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.в інтерв'ю для офіційного журналу ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Боррель пояснив, як розуміє заклик президента Франції Емманюеля Макрона "не принижувати Росію".

"Росія продовжить існувати після мирних переговорів, і необхідно буде чітко визначити спосіб, у який ми маємо намір з нею співіснувати. Це співіснування буде дуже важким після того, що Росія зробила в Україні. Це вторгнення, агресія, знищення України. Ми все це щовечора бачили по телевізору і я сам бачив на місці. Але нам все одно доведеться намагатися співіснувати з росіянами на цьому континенті", - сказав Боррель.

При цьому він підкреслив, що канали зв'язку з Росією ніколи не закривалися.

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"Канцлер Австрії нещодавно був у Москві, голова Африканського союзу повертається з Сочі, а два посланці генерального секретаря ООН перебувають сьогодні в Росії, щоб спробувати знайти розв'язання проблеми українського експорту зерна. Ми маємо продовжувати переговори з Росією", - сказав представник Євросоюзу.

Нагадаємо, нещодавно президент Франції Емманюель Макрон заявляв, що Росію не потрібно зараз принижувати, щоб нібито після завершення війни проти України вона змогла вийти з політичної ізоляції.

Топ коментарі

  • Руслан Скрипник
    це у них мабуть невиліковне щось...
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Цікаво,про що реальне можливо говорити з параноїдними шизофреніками!!!)))
  • germ germ
    Всі запитують, чому путлер безжально вбиває жінок і дітей, чому бомбардує лікарні, школи, дитячі садки, пологові будинки? Не можуть зрозуміти, чому він так робить. Не можуть збагнути, з ким мають справу. Людина не повинна так чинити. У цьому й відповідь, людина немає так робити, а демон саме так і робить. Для демона люди, це як для нас мікроби, він людей не помічає, а лише використовує енергії смертей та страждань для підживлення свого існування. У путлера демонічна аура, аура демона змія. Це виглядає як зеленувата, неприродно витягнута вгору на два метри над головою аура з контурами зміїної голови. Демон змій сам повністю просочений зеленою отрутою брехні. Отрута брехні від демона-змія поширюється на все навколо на величезні відстані і якщо хтось вбере в себе цю отруту, відбувається отруєння, наповнення отрутою аури. Таких отруєних в рашії дуже багато, є багато отруєних і по всьому світу.
    Боррель думає що має справу з людиною...(
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