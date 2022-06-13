Ми повинні продовжувати розмовляти з Росією, - Боррель

ЄС вимушений буде співіснувати з Росією після війни в Україні і для цього мають бути канали комунікації.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.в інтерв'ю для офіційного журналу ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Боррель пояснив, як розуміє заклик президента Франції Емманюеля Макрона "не принижувати Росію".

"Росія продовжить існувати після мирних переговорів, і необхідно буде чітко визначити спосіб, у який ми маємо намір з нею співіснувати. Це співіснування буде дуже важким після того, що Росія зробила в Україні. Це вторгнення, агресія, знищення України. Ми все це щовечора бачили по телевізору і я сам бачив на місці. Але нам все одно доведеться намагатися співіснувати з росіянами на цьому континенті", - сказав Боррель.

При цьому він підкреслив, що канали зв'язку з Росією ніколи не закривалися.

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"Канцлер Австрії нещодавно був у Москві, голова Африканського союзу повертається з Сочі, а два посланці генерального секретаря ООН перебувають сьогодні в Росії, щоб спробувати знайти розв'язання проблеми українського експорту зерна. Ми маємо продовжувати переговори з Росією", - сказав представник Євросоюзу.

Нагадаємо, нещодавно президент Франції Емманюель Макрон заявляв, що Росію не потрібно зараз принижувати, щоб нібито після завершення війни проти України вона змогла вийти з політичної ізоляції.