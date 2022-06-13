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Найближчим часом запрацює безмитний режим з Великою Британією. Очікуємо лібералізації торгівлі від Австралії, - Зеленський

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Найближчим часом запрацює безмитний режим з Великою Британією. Очікуємо лібералізації торгівлі від Австралії, - Зеленський
Безмитний режим найближчим часом запрацює з Великою Британією, очікується лібералізація торгівлі з Австралією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Президент Володимир Зеленський сказав під час відеозвернення.

"Продовжимо роботу для полегшення доступу українських товарів на всі важливі ринки світу. Вже скасовані мита в торгівлі з Європейським Союзом. Сполучені Штати Америки вже застосовують безмитний режим для української сталі. Канада скасувала мита. Такий же режим запрацює найближчим часом з Британією. Очікуємо лібералізації торгівлі від Австралії", - сказав Зеленський.

Як зазначив Президент, на міністерській конференції членів Світової організації торгівлі, яка розпочалася сьогодні, представники 57 держав зібралися на спеціальний захід солідарності з Україною.

"Я вдячний їм – кожному і кожній – за це. А за результатами цієї міжурядової конференції дізнаємось, зокрема, і строки ухвалення рішення про торговельні послаблення для України ще від Швейцарії, Норвегії, Ліхтенштейну, Ісландії", - сказав Зеленський.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Безмитний режим найближчим часом запрацює з Великою Британією, Джерело: https://censor.net/ua/n3347536

    Британські авто усі будуть без мита ? Гетьманцев і Найем цю новину не переживуть
  • Urs
    плять, просто левитан какой-то...
  • Sophia-Maria Duglass
    Зе, а як це розуміти : Коригувальники вогню окупантів користувались інтернетом "Старлінк" в гуманітарних штабах Луганщини, - Гайдай Джерело: https://censor.net/ua/n3347532

    чім Баканов занят і цей другий друг Гогі ???
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