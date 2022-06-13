Оборонні укріплення Київщини облаштовані, фортифікації надійні, - Кулеба проінспектував прикордонну смугу області
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Голова Київської ОВА Олексій Кулеба провів перевірку прикордонних укріплень Київщини та запевнив, що фортифікації на рубежах столичної області надійні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він поінформував у телеграмі.
"Провели перевірку прикордонних укріплень Київщини й оглянули один із рубежів оборони. Хочу вас запевнити, що позиції облаштовані, фортифікації надійні, підготовка сил оборони проводиться систематично. Дякую нашим військовим за гарну роботу", - заявив Кулеба.
Кулеба нагадав, що загроза повторного нападу РФ існує та існуватиме, доки Україна не переможе.
При цьому, зазначив він, Київська область готова дати належну відсіч ворогу.