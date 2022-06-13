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На південному напрямку протягом 12 червня знищено 22 окупанти, 3 танки, 2 БМП, - ОК "Південь"

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На південному напрямку протягом 12 червня знищено 22 окупанти, 3 танки, 2 БМП, - ОК "Південь"
Оперативне командування "Південь" оприлюднило поточну оперативну обстановку в регіоні на 12 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування. 

У повідомленні зазначчається: "Противник продовжує облаштування й укріплення рубежів оборони, активних наступальних дій не веде. Протистояння переважно відбувається на рівні артилерійських дуелей. При чому, задіяно важку ствольну і реактивну артилерію.

По передмістю Миколаєва ворог продовжує обстріли сто п’ятдесят двох міліметровим калібром. Руйнуючи будівлі, розриваючи поля, ворог продовжує тиснути на Миколаївщину, створюючи враження своєї присутності, аби приховати суттєві поступки територією області.

Натомість з нашого боку ворог зазнає суттєвого ураження і тиску з повітря: протягом доби парою гелікоптерів, парою штурмовиків та винищувачем було завдано 3 потужних удари по ворожих позиціях.

Влучено в скупчення противника та склад боєприпасів.

Підтверджені втрати противника складають 22 рашисти, 3 танки Т-62, 2 БМП та 3 одиниці автомобільної техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 11 червня на південному напрямку знищено 13 окупантів, 1 танк, 5 автівок та 3 польових склади боєприпасів, - ОК "Південь"

Жителі Херсонщини проігнорували святкування дня росії, навіть незважаючи на спроби підкупу продуктовими наборами. У своїх звичаях рашисти привезли заангажовану публіку, якою намагалися створити ілюзію народного гуляння і підтримки для пропагандистських ЗМІ. Але старання були марні – на їх недо-святі охоронців зі зброєю було більше, ніж глядачів.

А справжні херсонці вмикали на вулицях гімн України, розвішували жовто-сині стрічки, мотиваційні листівки і наносили всюди патріотичні графіті.

Корабельне угруповання противника знов зазнало кількісних змін, але не змінило завдань та загроз. Наразі північно-західну частину Чорного моря пильнують 4 ракетних кораблі, 1 підводний човен та 3 великих десантних кораблі. 36 крилатих ракет типу "Калібр" споряджені в напрямку всієї України.

Вкотре наголошуємо: не нехтуйте правилами та обмеженнями, що встановлені заради збереження вашого життя, не наражайте себе на небезпеку відвідуванням заборонених зон та територій, дослухайтесь до сигналів повітряної тривоги, дійте зосереджено і чітко".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 10 червня на південному напрямку знищено 39 окупантів та 11 одиниць техніки, - ОК "Південь"

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Топ коментарі

  • Voc Vox
    Українська САУ «Богдана» калібр НАТО 155 мм. Дальність пострілу близько 40 км, активно-реактивного ********** - до 60 км. Показники є одними з найкращих у світі Планувався серійний запуск в 2020 році. Але 2019 роботу над проектом припинили через саботаж позеленівшого міноборони
  • Amber
    Люди із херсонщини , яких наші звільнили від орків ,кажуть хлопцям
    - ,, доженіть і вбийте всіх " ‼️
  • Voc Vox
    Петро Порошенко

    @poroshenko

    · Feb 18

    Ми вимагаємо поставити наш законопроект про збільшення фінансування армії на 50 мільярдів. Хороші дороги потрібні, але не для того, щоб ними їхали російські танки.
    https://twitter.com/i/status/1494630563516493825
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