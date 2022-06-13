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Канада схвалила понад 130 тис. заявок тимчасового захисту українців

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Канада схвалила понад 130 тис. заявок тимчасового захисту українців
З 17 березня по 8 червня Канада схвалила 131 763 заявки на тимчасове перебування в країні. Загалом було подано 296 163 заяв

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Global News.

"Через канадсько-український дозвіл на екстрені подорожі (CUAET) громадяни України та члени їхніх сімей можуть подати заяву на отримання візи тимчасового проживання для подорожі та тимчасового перебування в Канаді. З 17 березня по 8 червня було схвалено 131 763 заявки, надійшло 296 163 заявки", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Voc Vox
    Ну тепер ясно чого так солодко спєлісь дугінська Люся Абдристовіч і ратковий Марєк-одна гебістська рускомірська школа на двох
  • Voc Vox
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