Ворог намагається оточити Лисичанськ, але припускається помилок і провалює штурми, - американський Інститут вивчення війни

Російські війська намагаються оточити Лисичанськ, але роблять помилки і зазнають невдач під час штурму. Ворог зруйнував два мости через Сіверський Донець.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Російські окупанти продовжують наземні штурми в Сєверодонецьку та його околицях під прикриттям сильного артилерійського вогню, але станом на 12 червня не встановили повний контроль над містом.

Росіяни провели безуспішні штурмові операції у Врубівці та Миколаївці,

На думку аналітиків ISW, росіяни, ймовірно, розраховують, що зможуть прорватися або в районі Тошківки, або з Попасної на північ, а потім оточити Лисичанськ або атакувати його із західного берега Сіверського Донця.

Водночас чергова спроба російських військ атакувати Тошківку виявилася безуспішною.

Загарбники зруйнували два мости через річку Сіверський Донець між Сєверодонецьком і Лисичанськом і ведуть масований обстріл третього.

"Російські війська, в принципі, мають прагнути захопити мости, а не руйнувати їх, оскільки у них є проблеми з форсуванням річки Сіверський Донець. Можливо, вони сподіваються заблокувати українських захисників у Сєверодонецьку, відрізавши їм шлях до відступу, але здається малоймовірним, що вигода від захоплення відносно невеликого числа військових ЗСУ вища за витрати на створення переправи через річку", – зазначили аналітики.

Ворог також робив безуспішні спроби просування на Довгеньке, Долину і Мазанівку між Ізюмом і Слов'янськом.

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