"Я переконаний, що Україна має європейську культуру і що ЄС може розширюватися", - Боррель

Євросоюз може розширюватися, а Україна має європейську культуру.

Про це сказав Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв'ю для офіційного журналу ЄС, передає Цензор.НЕТ.

"Я переконаний, що Україна має європейську культуру і що ЄС може розширюватися. Україна зі своїми цінностями, культурою та історією вже готувалася приєднатися до Європи шляхом реформ напередодні вторгнення Росії", - заявив дипломат.

Він також зазначив, що не всім країнам вдається отримати кандидатство в ЄС.

"Десять років тому в Салоніках ми пообіцяли Західним Балканам європейське майбутнє. У одних вийде, в інших - ні. Що, якби ми зробили те ж саме для України?" - сказав глава європейської дипломатії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми повинні продовжувати розмовляти з Росією, - Боррель