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"Я переконаний, що Україна має європейську культуру і що ЄС може розширюватися", - Боррель

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"Я переконаний, що Україна має європейську культуру і що ЄС може розширюватися", - Боррель
Євросоюз може розширюватися, а Україна має європейську культуру.

Про це сказав Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв'ю для офіційного журналу ЄС, передає Цензор.НЕТ.

"Я переконаний, що Україна має європейську культуру і що ЄС може розширюватися. Україна зі своїми цінностями, культурою та історією вже готувалася приєднатися до Європи шляхом реформ напередодні вторгнення Росії", - заявив дипломат.

Він також зазначив, що не всім країнам вдається отримати кандидатство в ЄС.

"Десять років тому в Салоніках ми пообіцяли Західним Балканам європейське майбутнє. У одних вийде, в інших - ні. Що, якби ми зробили те ж саме для України?" - сказав глава європейської дипломатії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми повинні продовжувати розмовляти з Росією, - Боррель

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    А я переконаний що в деяких країнах які знаходяться у Європі-європейська культура геть відсутня...
  • govtva
    С такими немецкими и французкими друзьями пока мы вступим в ЕС он уже развалится.
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    Євросоюз може розширюватися, а Україна має європейську культуру. Я твердо переконаний, що за останні 30 років рашист майже знищив європейську культуру "рускім міром" в ведучих державах ЄС-Німеччині,Франції,Угорщині,Італії,котрі за "рускій мір", щедро відгодовували і фінгансували вбивцю українського народу. Засмерділася ЄС рашистським оннучям.
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