Окупанти відтіснили українські війська з центру Сєверодонецька, бойові дії тривають, - Генштаб ЗСУ

Росіяни за підтримки артилерії вели штурм Сєверодонецька і відтіснили наші підрозділи з центру міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ у фейсбуці станом на 6:00 13 червня щодо російського вторгнення.

Так, розпочалася сто десята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. На останньому російські окупанти обстріляли з артилерії та мінометів позиції Сил оборони у районі Хрінівки Чернігівської області.

На Харківському напрямку підрозділи ворога продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні позиційної оборони та недопущенні подальшого просування наших військ до Державного кордону України. Противник вів штурмові дії у напрямку Тернова – Ізбицьке, мав частковий успіх, закріпився на його північній околиці. Здійснив дистанційне мінування можливих шляхів висування наших підрозділів у районі населеного пункту Петрівка, 20 км на схід від Старого Салтова. Проводив повітряну розвідку БпЛА у районі Шестакового.

На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи основні зусилля зосереджували на штурмі населених пунктів Долина та Богородичне, успіху не мали. Ворог, у рамках логістичного забезпечення військ, замінив понад 100 одиниць пошкодженої броньованої та автомобільної техніки.

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На Донецькому напрямку угруповання військ окупантів основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах міст Сєверодонецьк і Лисичанськ, блокуванні шляхів логістичного постачання з населеного пункту Бахмут. Продовжує заходи з поповнення втрат. У напрямку населених пунктів Кремінна та Старобільськ перемістив понад 80 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема важку броньовану техніку та артилерійські системи.

На Лиманському напрямку противник активних бойових дій не вів, продовжував обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Маяки, 10 км на північ від Слов’янська, та Серебрянка, 5 км на північний схід від Сіверська.

На Сєверодонецькому напрямку ворог, за підтримки артилерії вів штурмові дії у місті Сєверодонецьк, мав частковий успіх, відтіснив наші підрозділи з центру міста, бойові дії тривають. Обстрілював з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Лисичанськ, Сєверодонецьк, Тошківка.

На Бахмутському напрямку наші воїни успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха – Врубівка. Ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте. Закріплюється по рубежу Роти - Миронівка. Для покращення тактичного положення та оволодіння панівними висотами безуспішно вів штурмові дії у напрямках Доломітне – Кодема, Доломітне – Новолуганське. Проводив повітряну розвідку БпЛА у районі Покровського.

На Курахівському напрямку ворог завдав авіаудару штурмовиками по позиціях наших військ у районі Красногорівки, 15 км на схід від Курахового.

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На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював вогневий вплив вздовж лінії зіткнення з метою перешкоджання перекиданню резервів на інші напрямки.

На Південнобузькому напрямку ворог веде позиційну оборону. Основні зусилля спрямовує на утриманні раніше захоплених територій. Здійснив інженерне обладнання позицій у районах населених пунктів Шилова Балка та Придніпровське. З метою уточнення положення наших військ вів повітряну розвідку БпЛА у районі Давидового Броду.

Російський агресор блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває шість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".