Ворог обстріляв Дніпропетровщину, зокрема ударив з "Ураганів" по житлових кварталах Зеленодольської громади, - Резніченко

Сьогодні вночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину, зокрема вдарили з "Ураганів" по житлових кварталах Зеленодольської громади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі глава ОВА Валентин Резніченко.

"Найнапруженіша ніч. Ворог ударив з "Ураганів" по житлових кварталах Зеленодольської громади. У Зеленодольську поцілили по центру міста. Попередньо, одна людина загинула, п’ятеро - поранені. У Великій Костромці, без постраждалих. Село частково без світла. У Зеленодольську та Великій Костромці пошкоджені та зруйновані будинки. Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами", - йдеться в повідомленні.

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